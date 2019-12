Para superintendente, João Pessoa ainda pode avançar no tratamento correto do lixo

Capital nordestina com o maior índice de coleta seletiva, de acordo com a Associação das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos (Abrelpe), João Pessoa, na avaliação de Lucius Fabiani, superintendente da autarquia municipal Especial de Limpeza Urbana (Emlur), ainda enfrenta problema com o lixo.

Em entrevista concedida nessa terça-feira (10), o superintendente da Emlur afirmou que a cidade “tem um horizonte muito grande para reciclagem”.

De acordo com a pesquisa da Abrelpe, a capital recicla 5% do lixo que produz, um número acima da média nacional. O Brasil como um todo recicla uma média de 3%.

Além da reciclagem, o superintendente avalia que ainda exitem muitos pontos de lixo em João Pessoa.

“O nosso maior problema na limpeza urbana de João Pessoa são os pontos de lixo que estão dispostos nas áreas periféricas”.

O caso acontece, na opinião do superintendente, “porque a periferia de João Pessoa inchou”.