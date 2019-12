Para prevenir câncer de pele, HU realizará Campanha Dezembro Laranja

O câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil.

Com o objetivo de alertar a população referente a importância da prevenção do câncer de pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) está realizando a Campanha Dezembro Laranja.

Em todo o Brasil, o dia 7 de dezembro será marcado por atendimentos para identificação da doença.

No dia 7 de dezembro será realizando em Campina Grande uma ação pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), que atenderá 400 pacientes.

Ocorrerá das 8h às 12h consultas com dermatologistas e cirurgias para retirada dos tumores de pele.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, a médica dermatologista do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), Luciana Rabelo, destacou que a doença é muito frequente.

– O Brasil é um pais tropical e que a incidência de câncer vem aumentando a cada dia em vista de ser relacionado muito a radiação solar. O câncer de pele é o mais comum. Ele ocorre com muita frequência em homens e mulheres. A Sociedade Brasileira de Dermatologia há muitos anos vem fazendo essa campanha em que prestamos atendimento ao público com consultas e operamos os casos positivos no mesmo dia – disse.

Para prevenir o câncer de pele é necessário evitar a exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h ,usar proteção adequada como roupas, bonés, óculos escuros, sombrinhas, aplicar protetor solar antes de se expor ao sol e usar filtro solar para os lábios.

Os principais sintomas da doença são mancha na pele que coça, que arde, que descama ou sangra e ferida que não cicatriza em até quatro semanas.