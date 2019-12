Para pré-candidato à PMJP, ciclo de Ricardo Coutinho está se fechando

O secretário de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Diego Tavares, analisou nessa quinta-feira (5) o cenário eleitoral com a possibilidade da candidatura de Ricardo Coutinho para prefeito da Capital.

– Imbatível, pra mim, só Jesus Cristo. Sempre existiu na história política da Paraíba aqueles que dizem que são imbatíveis. Vi isso com Burity, vi isso com Wilson Braga, vi isso com Cássio Cunha Lima, vi isso com Zé Maranhão. É um ciclo que se fecha. E o ciclo de Ricardo Coutinho está se fechando.

O secretário e pré-candidato à PMJP vê dificuldade de vitória do ex-governador. “Até porque na história de João Pessoa nunca existiu um ex-prefeito que conseguiu retornar à Prefeitura de João Pessoa, a não ser aqueles por nomeação”, afirmou.

– João Pessoa tem o perfil do novo, João Pessoa tem o perfil do dinamismo, de que pessoas novas continuem trabalhando e não aqueles que já foram e tiveram a sua oportunidade.