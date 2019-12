Papa Francisco: “Natal é você, quando decide nascer de novo”

Nada melhor do que invocar as sempre sábias e belas palavras do papa Francisco para externar o mais profundo e caloroso desejo de Feliz Natal.

A mensagem que segue, foi reproduzida pelo jornalista Arimatéa Souza em sua coluna Aparte, publicada no paraibaonline.com.br

“O Natal costuma ser uma festa ruidosa, há muito barulho. Nos faria muito bem um pouco mais de silêncio, para ouvirmos a voz do Amor.

“Natal é você, quando decide nascer de novo, a cada dia, deixando que Deus penetre seu interior.

“O pinheiro do Natal é você, quando resiste fortemente aos ventos e dificuldades da vida.

Os enfeites de natal são você, quando suas virtudes são cores que enfeitam a vida.

“O sino do Natal é você, quando chama, une, reúne, congrega pessoas.

“A luz do Natal é você, quando ilumina com sua vida, o caminho dos outros através da bondade, paciência, alegria, generosidade.

“Os anjos do Natal são você, quando canta ao mundo uma mensagem de paz, de justiça e de amor.

“A estrela do Natal é você, quando conduz alguém ao encontro do Senhor.

“Você também é os reis magos, quando dá o melhor que tem aos necessitados.

“A música do Natal é você, quando consegue encontrar harmonia interior.

“O presente do Natal é você, quando é verdadeiramente amigo e irmão de todo ser humano.

“O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita em suas mãos.

“A felicidade do Natal é você, quando perdoa e restabelece a paz mesmo que ainda esteja sofrendo.

“O presépio do Natal é você, quando sacia de pão e de esperança o pobre que está ao seu lado”.

Ainda o papa: “Você é sim a noite de Natal, quando humilde e consciente recebe, no silêncio da noite, o Salvador do mundo sem barulho nem celebrações.

Você é sorriso de confiança e ternura na paz de um Natal perene, que estabelece o reino em você”.

Arimatéa Souza (publicado na coluna Aparte)