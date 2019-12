Palhaço Caburé e Los Iranzi se apresentam no Parque da Lagoa neste domingo

O AnimaCentro deste domingo (15) recebe na Praça Pedra do Reino, no Parque da Lagoa, o Encontro Nordestino de Palhaços com o Palhaço Caburé e a família Los Iranzi. O evento começa às 16h e é uma iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

No espetáculo O Jacá do Caburé, o palhaço Caburé anda para cima e para baixo com seu jacá de variedades, onde guarda seus objetos e sonhos, e foi herdado de sua avó, que foi uma grande artista de circo. É com esse jacá que se iniciam todas as brincadeiras e mistura palhaçaria, dança, magia, brincadeiras populares e muitos sorrisos soltos.

Além disso, a Família Los Iranzi completa a tarde com o seu espetáculo Natal do Los Iranzi, que também traz números tradicionais de palhaçaria, resgatando o imaginário do circo, fazendo rir crianças e adultos.

Encontro Nordestino de Palhaços – Acontece entre os dias 7 e 15 de dezembro e visa promover a arte da palhaçaria, disseminando essa linguagem artística não só para o público local, mas também aos turistas e aos demais interessados de outras regiões.

AnimaCentro – é um projeto que tem o objetivo de incentivo à cultura, artes cênicas e aos artistas regionais, trazendo espetáculos de dança, teatro, música e exposições. Aberto para o público de todas as idades, com atrações gratuitas, a iniciativa une revitalização e traz ocupação ao Centro da Capital, dando destaque ao Centro Histórico. O projeto acontece no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Villa Sanhauá, Galeria Casarão 34 e Novo Parque da Bica.