Pai e filho são presos acusados de matar empresário em João Pessoa

Na madrugada desta quinta-feira (12), a Polícia Civil deflagrou a Operação Gold Chain, em português “Corrente de Ouro”.

A operação culminou na prisão de Josias Pereira da Silva, 44 anos, e Isaias da Silva Pereira, 19 anos, pai e filho.

Eles são acusados pela morte do empresário Urenildo Farias da Cunha.

O crime ocorreu no último sábado (7), na praia do Bessa, em João Pessoa.

Urenildo Farias da Cunha foi ferido com um tiro no peito durante uma tentativa de assalto de uma corrente de ouro. A situação resultou na morte do empresário.