Padre destaca sucesso da Festa da Padroeira de Pocinhos

A festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Pocinhos, está acontecendo desde o último sábado (30) e segue nesta segunda-feira, 2. Segundo o padre Dezenilton, a programação tem superado as expectativas, com a intensa participação das pessoas.

O padre destacou que a programação já contou com missa campal, passeio ciclístico e avaliou que a população de Pocinhos tem se mostrado muito fervorosa e com interesse na cultura e na arte.

– Desde o ano passado estou em Pocinhos e pouco depois de ter tomado posse daquela paróquia, eu fui surpreendido porque eu me deparei diante de uma paróquia muito fervorosa. Este ano tentamos ampliar a festa, conseguimos montar um pavilhão. Estamos com uma programação muito intensa, todos os dias começa às 5h30, tudo está sendo superlativo. A gente espera que a Festa de Pocinhos possa se consolidar – afirmou.

O pároco declarou que muitas empresas, a Prefeitura Municipal de Pocinhos e o governo do Estado estão apoiando o evento, que, para ele, “está sendo de muito cansaço, mas a recompensa é imediata”.

Ele ainda frisou que é preciso lutar para que a cidade de Pocinhos se torne parte da rota turística do Estado.

Denezilton citou que a festa se encerra no próximo domingo, 8, e destacou que no sábado (7) haverá um show com o padre Nilson Nunes, de João Pessoa.