Ouça o ‘bate-boca’ de deputados paraibanos na Câmara sobre a Operação Calvário

Após tomar conhecimento do pedido de prisão preventiva do ex-governador Ricardo Coutinho, através da determinação do desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, no âmbito da Operação Calvário – Juízo Final, o deputado federal pelo PSDB, Pedro Cunha Lima, usou a tribuna da Câmara Federal e teceu várias críticas contra o socialista.

Ele levou ao conhecimento da Câmara os autos do processo do Ministério Público e disse acreditar em uma punição.

Ouça o áudio do deputado Pedro Cunha Lima, em seu pronunciamento.

A declaração de Pedro gerou reação do também deputado paraibano Gervásio Maia (PSB), aliado de primeira linha de Ricardo Coutinho e que ficou do lado dele durante a ruptura João-Ricardo.

Gervásio relembrou fatos do passado da política da Paraíba, envolvendo os ex-governadores Ronaldo Cunha Lima e Cássio Cunha Lima, avó e pai de Pedro, respectivamente, e relatou, de forma exaltada, que, “quem desagradasse o governador naquela época ‘iria para bala”, relembrando o caso em que Ronaldo teria baleado Tarcísio Burity em um restaurante de João Pessoa no ano de 1993.

Além disso, Gervásio lembrou o caso do ‘dinheiro voador’ como ficou conhecido o ato de supostos aliados do então candidato Cássio Cunha Lima, em 2006, terem jogado da janela de um edifício na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa, malas e sacolas com títulos eleitorais, contas de água e luz quitadas, camisas amarelas e vários maços de cédula de R$ 50, que totalizaram mais de R$ 304 mil.

Ouça abaixo a resposta do deputado Gervásio Maia a Pedro Cunha Lima.