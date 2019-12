Ouça a decisão do juiz que determinou ida de RC para Penitenciária Hitler Cantalice

O ex-governador Ricardo Coutinho passou nesta sexta-feira, 20, por audiência de custódia e já está recolhido na Penitenciária Média Hitler Cantalice, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, desde as primeiras horas da tarde de hoje.

Ricardo é acusado de ser o líder de uma suposta organização criminosa que desviava verbas da Saúde e da Educação, por meio de organizações sociais na Paraíba.

Durante a oitiva, as praxes foram seguidas e, ao ser interpelado se tinha conhecimento do motivo da prisão, o ex-governador negou as acusações que lhes foram imputadas na decisão judicial, através da sétima fase da Operação Calvário – Juízo Final.

Ao juiz Adilson Fabrício, o advogado de defesa, Eduardo Cavalcanti, fez requerimento solicitando a revogação da prisão preventiva com medidas cautelares e, caso este não fosse aceito, que pelo menos Ricardo Coutinho, por ter sido prefeito de João Pessoa e governador da Paraíba, não fosse levado ao presídio, mas que ficasse em uma cela do 5º Batalhão de Polícia Militar.

Ouça o trecho do pedido feito pelo advogado Eduardo Cavalcanti:

Seguindo o princípio da isonomia, o juiz não concordou com o pedido e ressaltou que não seria possível a ida de Ricardo Coutinho para uma cela no Batalhão.

Ouça a decisão do juiz Adilson Fabrício: