Orquestra Sinfônica Jovem fará ‘Concerto de Natal’ na Catedral Basílica de JP

A Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, terá uma noite diferente na próxima terça-feira (17). É que acontece o Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, encerrando a Temporada 2019.

Músicas de Saint-Säens, Bizet, Mozart e Leonard Bernstein integram o programa do concerto, que começa às 19h. A regência é do maestro Luiz Carlos Durier com participação dos cantores líricos William Pereira, barítono, e Giovanna Maropo, soprano.

A entrada para essa apresentação, que integra o Projeto OSPB nos Bairros, é gratuita.

De acordo com Durier, o programa do concerto é bastante leve.

“Tem muita música boa, ligeira, recheada de temas de filmes, e estaremos apresentando dois cantores paraibanos maravilhoso, Giovanna Maropo e William Pereira, que se prepararam com muita qualidade artística. A Orquestra Sinfônica Jovem está toda envolvida nesse Natal maravilhoso que a gente vai proporcionar à população da capital”.

Para 2020, o maestro tem boas expectativas para a programação das orquestras paraibanas.

“A gente tem a esperança que a partir do próximo ano e os anos vindouros nós tenhamos muito mais condições de realizar mais eventos dessa natureza, para toda a população, não só de João Pessoa, em seus bairros, mas nas cidades da Região Metropolitana e nos municípios do interior, porque o nosso trabalho é pra isso, é pra alegrar os corações e as almas das pessoas que nos assistem”, destacou.

O Concerto de Natal da OSJPB terá início com a execução da “Suíte Algeriana para Orquestra, Op. 60 – Marcha Militar Francesa”, de Camille Saint-Säens.

Logo depois virá “Canção do Toureador”, da Ópera Carmem, de Georges Bizet; “Ária do Papageno”, da Ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart; Seleção de “West Side Story” (arranjo: Frederick Müller), de Leonard Bernstein; e “Ópera Die Fledermaus”, de John Straus II.

A apresentação continua com “Zarzuela – Me llama la primorosa”, de Gerónimo Gimenez; “Pa pa pa” Dueto de Papageno e Papagena”, novamente da Ópera “A Flauta Mágica”, de Mozart, e “Oh Holly Night”, de Adolphe Charles Adam.

Para encerrar, haverá uma seleção de “Os Miseráveis” (Arranjo: Bob Lowden), de Claude-Michel Schönberg, e “Festival de Natal”, de Leroy Anderson.

O cantor lírico William Pereira destacou a satisfação de cantar junto com a orquestra e com a soprano Giovanna Maropo.

“Eu estou muito feliz, muito contente, muito realizado em poder cantar com a orquestra, participar desse concerto de Natal, que está sendo preparado com muito carinho, com muito amor, e que tem um repertório maravilhoso escolhido a dedo pelo maestro e por nós”, afirmou

“A gente vai fazer uma ária, da ópera A Flauta Mágica, de Mozart, um dueto da mesma ópera, uma ária do Toureador, da ópera Carmem, de Bizet, e também duetos em músicas características de Natal. Então, um repertório muito bonito, e com certeza o público vai gostar bastante”, finalizou o cantor.

“É sempre de grande satisfação poder cantar com a OSJPB e ser regida pelo grande e querido maestro Carlos Durier; ao mesmo tempo dividir o palco com o amigo barítono Willian Pereira e prepararmos um repertório muito especial para este próximo concerto” disse Giovanna Maropo.

“O repertório está colorido, por assim dizer, no qual consta de ópera à canção de natal em épocas, ritmos, contextos e idiomas variados. E é com enorme prazer que oferecemos às pessoas este presente em forma de música, para juntos celebrarmos o encerramento de mais um ano na alegria do Natal”, comemorou a soprano.

Solistas

William Pereira (barítono) – Iniciou os estudos musicais na Escola Estadual de Música Anthenor Navarro (Eeman), em João Pessoa, onde descobriu o canto lírico. De lá, ingressou na graduação em Música, com habilitação em Canto – Práticas Interpretativas, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Apresentou-se em concertos em palcos internacionais, cantou no Painel Mozart I e II com a OSUFPB Jovem, interpretando personagens das óperas Così Fan Tutte, Le Nozze di Figaro e Don Giovanni, sob regência de Geraldo Rocha.

Foi solista da Fantasia Coral em Dó menor, de Beethoven, com a OSPB e OSPB Jovem, sob regência de Luiz Carlos Durier, e participou também da III Feira de Música da Eeman, onde realizou um recital de canto e piano com o pianista Daniel Seixas.

Em 2017, apresentou junto à Orquestra Filarmônica Jovem da UFPB o concerto Som de Primavera, e em 2019 participou do concerto Águas de Março, com a mesma orquestra, no pôr-do-sol do Hotel Globo, em João Pessoa.

Em novembro de 2018, William Pereira esteve no III Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano, na cidade do Vaticano, em Roma, onde se especializou em Música Sacra pelo Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, participando de audiências com renomados especialistas na área, finalizando o encontro cantando em um grande concerto na Sala Paulo VI e uma missa na Basílica de São Pedro.

Em julho deste ano, foi um dos 38 cantores selecionados em meio a 145 inscritos do Brasil para uma bolsa completa de estudos na 5ª Academia Canto em Trancoso, em Porto Seguro (BA).

Hoje, desenvolve o trabalho do canto em diversas turmas de técnica vocal espalhadas pela cidade de João Pessoa e apresenta-se frequentemente junto às orquestras da Paraíba.

Giovanna Maropo (soprano) – Natural de João Pessoa (PB), cresceu em um ambiente familiar artístico e iniciou suas atividades musicais em coral infantil.

É graduada em música (Canto Lírico) pela Universidade Federal da Paraíba e teve como orientador o Prof. Dr. Vianey Santos, desde o curso preparatório de canto (2013) fornecido pela UFPB até o fim do bacharelado, em 2018.

É professora de canto e regente dos coros infantil e adulto da Escola Estadual de Música Anthenor Navarro, onde um dia iniciou seus estudos de teoria musical, e segue formação acadêmica no curso de Licenciatura em Canto, na UFPB.

Participou de dezenas de edições de festivais de música de cunho nacional e internacional no Brasil, tais como Academia Canto em Trancoso, Femusc, Sesc Pelotas, Gramado in Concert, Fimus (CG), Programa Prelúdio (TV Cultura); ainda se apresentou como solista convidada do evento Uruguay for Export 2018 (Teatro Solís, Montevidéu / San José – UY).

Recebeu aulas de professores e cantores renomados como Marcel Boone, Lucia Duchonova, Renate Arends, Eiko Senda, Gabriella Pace, Nicolau de Figueiredo, Francisco Campos, entre outros.

A fim de construir um currículo de excelência, se dedica à profissão de cantora, empenhando trabalhos como solista junto às principais orquestras da cidade de João Pessoa (e desenvolvendo demais projetos musicais que agregam, além de trabalho solo, música de câmara, canto coral e demais formações), e arte-educadora (incentivando crianças, jovens, adultos e idosos à música vocal).

O regente – Paraibano de João Pessoa, Luiz Carlos Durier é o regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba (OSJPB) há 22 anos.

Em setembro de 2013 foi nomeado diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB). No ano de 2012, o maestro recebeu a Comenda de Honra ao Mérito, pelo desempenho profissional frente à OSPB.

Entre suas atividades, conduziu a OSPB na gravação ao vivo do CD da cantora Marinês e sua Gente e do DVD Sivuca e os Músicos Paraibanos.

Com a OSPB e a OSJPB, esteve à frente de concertos com artistas populares como Ângela Rô Rô, Arnaldo Antunes, Tico Santa Cruz e Renato Rocha (Detonautas), Flávio José, Genival Lacerda, Alcione, Toninho Ferragutti, Geraldo Azevedo, Dominguinhos e Zélia Duncan.

Por cinco anos consecutivos, Luiz Carlos Durier regeu a Orquestra Sinfônica da Paraíba e a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba em concertos comemorativos ao aniversário da cidade de João Pessoa junto a artistas brasileiros.

No dia 5 de agosto de 2015, as orquestras paraibanas apresentaram concerto na inauguração do Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João Pessoa, com a participação da cantora carioca Zélia Duncan.

No ano seguinte, a apresentação teve como destaque o cantor e compositor paraibano Zé Ramalho; em 2017, as atrações foram as cantoras paraibanas Cátia de França e Nathalia Bellar, e no ano passado, o também paraibano Chico César foi o destaque.

No último dia 5 de agosto, o concerto em homenagem aos 434 anos de João Pessoa foi realizado na Praça do Povo do Espaço Cultural, seguido pelo show da banda Paralamas do Sucesso.