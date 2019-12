Órgãos de controle apresentam números do combate à corrupção na Paraíba

No auditório da Superintendência da Polícia Federal na Paraíba, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção reuniu na manhã dessa segunda-feira (9) diversos órgãos de controle numa solenidade para apresentar um balanço das ações realizadas no ano.

Na ocasião, participaram representantes da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União (CGU), da Justiça Federal, do Tribunal de Justiça da Paraíba, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB).

O superintendente da Controladoria Geral da União na Paraíba, Severino Queiroz, mostrou que a CGU realizou 40 operações na Paraíba desde 2003, sendo que, deste total, 10 foram realizadas apenas no ano de 2019. No Brasil como um todo, foram 410 operações desde 2003.

No Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do MPPB (Gaeco), houve um total de 24 medidas cautelares, 8 colaborações processuais, 15 denúncias ajuizadas, R$ 48 milhões em reparação de danos e 69 pessoas denunciadas.

“O Gaeco neste ano vem mantendo um ritmo acelerado em nível de investigações e operações”, afirmou o promotor Rafael Linhares, representante do grupo. Ele lembrou que o Gaeco realizou três operações (Calvário, Xeque-Mate e Papel Timbrado).

“O trabalho não para. Como as investigações são investigações robustas, a tendência é a intensificação ou a continuação”, garantiu. Linhares esclareceu que as operações não têm prazo de validade: “O ano acabou, mas as investigações vão continuar”.

O superintendente da Polícia Federal da Paraíba, André Viana, também apresentou resultados. Em 2019, foram realizadas 156 operações. Houve a apreensão de R$ 29 milhões, R$ 52 milhões de prejuízos causados à União e R$ 23 milhões retornados à Polícia Federal.

“A Polícia Federal na Paraíba passou por um investimento grande no ano de 2019 e também de 2018, com a construção da sede própria. E a gente espera, acredita e tem certeza que no ano de 2020 tanto os investimentos quanto o trabalho firme e forte da Polícia Federal vai continuar”, afirmou.