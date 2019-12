Oposição na CMCG reage a fala de Alexandre contra governador: “Desequilíbrio”

O vereador Galego do Leite (Podemos) avaliou que a atitude do vereador Alexandre do Sindicato (Podemos) ao taxar o governador João Azevêdo de “aprendiz do mal” foi “um desequilíbrio”.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que faz oposição ao governo municipal de Campina Grande mas não busca agredir a pessoa do prefeito Romero Rodrigues (PSD) com palavras que denigrem a imagem.

– Foi um desequilíbrio. O colega Alexandre tem hora que, para aparecer, ele sai com essas palavras. Independente de quem seja o gestor, eu faço oposição ao governo que ele dá sustentação e não vivo com termos depreciativos, denegrindo a imagem. A gente discute gestão. Lamento profundamente – disse.