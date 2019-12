Operação policial realiza oito prisões e recupera objetos furtados

Somente nas últimas 24h, os policiais do 4º BPM (Batalhão de Policia Militar) realizaram oito prisões em cidades da região. A primeira prisão, por lesão corporal, aconteceu na manhã da terça-feira (24), em Araçagi, quando a vítima relatou que estava na feira livre quando se desentendeu com o suspeito por causa de uma dívida entre eles e acabou sendo agredido por uma barra de ferro.

Para se defender, utilizou uma faca, mas acabou sendo imobilizado por um policial militar que estava de folga. A guarnição comandada pelo cabo Marcolino conduziu a vítima e o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil.

No início da noite, em Guarabira, no Bairro Primavera, um motorista de um Corsa Sedan tentou furar um bloqueio de cones e foi parado por policiais militares, que constataram nele os sinais visíveis de embriaguez alcoólica.

A guarnição da CPTran, comandada pelo sargento Ulisses, foi acionada pelo Copom e encaminhou o condutor à delegacia, onde ele confirmou que havia feito uso de bebida alcoólica, no entanto, se recusou a fazer teste do etilômetro. Ele foi autuado por dirigir sob influência de álcool e o veículo foi apreendido e removido ao pátio da CPTran.

Em Alagoa Grande, dois homens foram presos em flagrante por furto e os objetos foram recuperados pelos policiais. A vítima informou que o seu estabelecimento comercial tinha sido arrombado e vários objetos tinham sido levados, então a guarnição comandada pelo cabo Edson saiu em diligência que culminou com a localização dos suspeitos, que estavam hospedados em uma pousada no centro da cidade.

Eles confessaram a autoria do delito e no apartamento foram encontrados 24 aparelhos de telefone celular, 14 relógios, 10 tablets e 187 películas, entre outros objetos furtados./, além de uma porção de uma substância semelhante à maconha. Os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia, juntamente com o material apreendido, e no trajeto um deles chegou a passar e foi medicado na UPA.

Em Alagoinha, a vítima informou para a guarnição, através da linha direta, que houve uma confusão envolvendo alguns familiares seus no interior da residência e ela acabou sendo empurrada pelo irmão e bateu a cabeça em um móvel.

A guarnição comandada pelo sargento Amaro foi até o local informado e, após se inteirar do ocorrido, conduziu as partes para a delegacia. Em Guarabira, já no início da madrugada desta quarta-feira (25), uma mulher informou que tinha sido agredida fisicamente pelo seu companheiro e ameaçada pelo amigo dele.

A guarnição comandada pelo cabo Assis, com o apoio da guarnição do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), aspirante Marllyson, após constatar que a vítima apresentava um hematoma na face, prendeu os suspeitos. No local foi encontrado e apreendido um punhal pertencente ao marido da vítima, que também apresentava sinais de embriaguez.