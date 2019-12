Operação Calvário: veja matérias publicadas no PARAIBAONLINE

Abaixo as manchetes e os links de acesso às matérias produzidas pelo PARAIBAONLINE acerca da deflagração da 7ª fase da Operação Calvário.

Ministro que iria julgar pedido de liberdade de Ricardo no STJ se declara impedido

STJ define novo ministro para julgar pedido de Ricardo Coutinho

Ouça a decisão do juiz que determinou ida de RC para Penitenciária Hitler Cantalice

Operação Calvário: desembargador decide sobre requerimentos de investigados

Operação Calvário: Lula se solidariza com Ricardo Coutinho. Ouça o áudio

Operação Calvário: outro deputado é citado em delação premiada

Operação Calvário: Ex-procurador vira alvo de delator

Deputado estadual nega acusações de delator e afirma que vai acionar a Justiça

Ivan Burity ´abriu o jogo´ e contou sobre propinas ao MPPB

MPF denuncia mais dois envolvidos na Operação Famintos

Delator diz como era o esquema de pagamento de propina a ex-secretário

Aparte: advogado de Ricardo Coutinho tenta liberdade no STJ

Ricardo Coutinho já está na sede da PF e aguarda audiência de custódia

Ricardo Coutinho desembarca em Natal e começa o seu ´calvário´ na Paraíba

Procuradoria-Geral defende que prisões da Operação Calvário sejam mantidas

Operação Calvário: Deputado emite nota de esclarecimento sobre acusações de delator

Ex-governador passa por audiência de custódia e segue para penitenciária

Juiz permite Ricardo Coutinho ficar com irmão na mesma cela

Deputado do PSDB comenta prisão de ex-governador

MP investiga se mala de dinheiro encontrada com empresária tem ligação com RC

Operação Calvário: Prefeito diz que não deseja o mal a seus adversários políticos

“O Brasil vive um ataque à democracia”, diz deputada paraibana ao sair da prisão

Estadão: as relações do Governo Ricardo com conselheiros do TCE-PB

OAB-PB repudia atos na Operação Calvário que considera abusivos contra advocacia

Edvaldo Rosas atuava diretamente nas compras da Secretaria de Educação do Estado

Irmão de Ricardo Coutinho recorre a filhos de ministro do STJ para sair da cadeia

Operação Calvário: Ex-presidente diz ter certeza da inocência de Ricardo Coutinho

Mais mudanças no secretariado do governador João Azevêdo

Aparte: mudanças no secretariado do governador João Azevêdo

Deputado se posiciona diante da decisão da ALPB em soltar deputada investigada

Conselheiro do TCE se diz surpreso com decisão de afastamento

MP defende que processo de Estela na custódia tramitou corretamente

Desembargador explica medidas cautelares impostas à deputada Estela Bezerra

Juiz explica que no caso de Estela foi realizada uma audiência de custódia normal

Audiência de custódia: deputada questiona competência de juiz para julgá-la

Delator revela que assessora de deputada e diretora de OS devolvia salário a ela

Arimatéa Souza comenta a fase ´Juízo Final da Operação Calvário

Deputada sai da prisão, mas terá que cumprir medidas cautelares

Audiência de Custódia: Veja o que decidiu a Justiça sobre cada preso na Calvário

Cássio Cunha Lima comenta a Operação Calvário

Ouça o ‘bate-boca’ de deputados paraibanos na Câmara sobre a Operação Calvário

Prefeito de CG contesta informação sobre citação do nome dele em delação na Calvário

Operação Calvário: STJ determina afastamento de conselheiros do TCE/PB

TCE sai em defesa de conselheiros citados na 7ª fase da Operação Calvário

Advogado contesta manutenção de prisão de deputada na Operação Calvário

Advogado revela localização de Ricardo Coutinho

Operação Calvário: saiba o destino dos presos após audiências de custódia

PSDB/PB divulga nota e lembra que alertava Orcrim desde 2014

Operação Calvário: Deputado defende destituição do governador da Paraíba

Deputado defende novas eleições na Paraíba após revelações da Operação Calvário

Coluna Aparte comenta os efeitos e a dimensão da 7ª fase da Operação Calvário

Desembargador Ricardo Vital: vultoso prejuízo a toda a sociedade paraibana

Operação Calvário ´derruba´ mais dois secretários da Paraíba

Mais destaques do dia inicial de deflagração da 7ª fase da Operação Calvário:

