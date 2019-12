Operação Calvário: Lula se solidariza com Ricardo Coutinho. Ouça o áudio

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade a quem chamou de “companheiro” Ricardo Coutinho (PSB), alvo da sétima fase da Operação Calvário, denominada Juízo Final.

Em um evento realizado com a participação de artistas, políticos e intelectuais no Espaço Cultural Circo Voador, situado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), Lula afirmou que “até prova em contrário, tenho certeza que ele (Ricardo) é inocente”.

Ouça as declarações do ex-presidente Lula na íntegra: