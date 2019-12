Operação Calvário: Ex-procurador vira alvo de delator

A sétima fase da Operação Calvário, denominada Juízo Final, tem movimentado a política da Paraíba.

Gravações feitas por Daniel Gomes, dirigente da Organização Social Cruz Vermelha, flagradas e entregues ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) durante as investigações, trazem o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) em diálogo com o empresário, tratando de repasses de dinheiro para agentes públicos do Estado.

O escândalo tem sido pauta nos noticiários e mais um capítulo da “novela” Calvário movimentou os bastidores públicos.

Dessa vez o alvo é o ex-procurador geral do Estado, Gilberto Carneiro, que foi citado pelo delator Daniel como um dos negociantes de propina.

Segundo áudio disponibilizado pela Justiça, Gilberto teve encontros com Daniel, sendo alguns deles, presenciado por um motorista.

Daniel conta também que ajudou Gilberto a se livrar de um processo que respondia quando trabalhou na administração da prefeitura de João Pessoa.

– Ele tinha muita vontade de ser desembargador, e alimentava esse desejo de que Ricardo o indicasse. Então negociamos, eu indiquei um escritório para ele e paguei por essa defesa – revelou Daniel.