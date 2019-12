Operação Calvário: Ex-presidente diz ter certeza da inocência de Ricardo Coutinho

Na noite dessa quarta-feira (18), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade a quem chamou de “companheiro” Ricardo Coutinho (PSB), alvo da sétima fase da Operação Calvário, denominada Juízo Final.

Em um evento realizado com a participação de artistas, políticos e intelectuais no Espaço Cultural Circo Voador, situado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), Lula afirmou que “até prova em contrário, tenho certeza que ele (Ricardo) é inocente”.

– Queria começar prestando solidariedade a um companheiro que ontem foi denunciado e [a quem] foi dada uma ordem de prisão, que é o nosso companheiro ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho – registrou logo na abertura de seu discurso.

Ainda na ocasião, o ex-presidente criticou o pedido, feito pela Polícia Federal, de inclusão do nome do ex-governador na lista vermelha de difusão da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).

O correto, na opinião de Lula, era ter esperado o ex-governador voltar para o Brasil para, então, ser submetido a um “julgamento justo e decente”. “E se provarem, que ele ou qualquer um de nós é culpado, que se prenda”, afirmou.

O ex-presidente Lula, no entanto, não se refere a qualquer tipo de demonstração de culpa quando fala sobre julgamento justo: “Que prove que ele é culpado, não por um delator, mas pelas provas e pelos autos do processo”.