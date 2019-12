Operação Calvário ´derruba´ mais dois secretários da Paraíba

A edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado publica atos do governador João Azevêdo exonerando José Edvaldo Rosas, que estava na chefia do Gabinete Civil do governador, e de Cláudia Luciana de Sousa Macena Veras, que era secretária executiva da Secretaria do Desenvolvimento e da Articulação Municipal.

Tanto Rosas, que era o presidente estadual do PSB, quanto Cláudia, foram relacionados na 7ª fase da Operação Calvário, deflagrada nesta terça-feira.

Oficialmente não houve a designação dos novos ocupantes dos referidos cargos.