Operação Calvário: Deputado emite nota de esclarecimento sobre acusações de delator

O deputado Ricardo Barbosa (PSB) emitiu nota à imprensa, após ter sido citado na delação premiada do empresário Daniel Gomes, preso na última terça-feira (17), durante a sétima fase da Operação Calvário.

O empresário fazia parte do núcleo econômico do esquema que desviou recursos públicos dos setores de Saúde e Educação da Paraíba e tido como “operador” da Cruz Vermelha do Brasil – filial do Rio Grande do Norte e do Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional.

Em sua delação, Daniel afirmou que Barbosa teria usado o escritório de fachada criado por ele e o ex-secretário da Saúde Waldson de Souza para fazer contratos com prefeituras paraibanas, para receber dinheiro irregular. As quantias seriam originárias da verba de gabinete do parlamentar.

Ele delata ainda o deputado de ter feito pagamentos ao escritório por serviços não prestados com a finalidade de que os valores voltassem diretamente para ele.

Confira a nota de Ricardo Barbosa:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Repudiamos com veemência as declarações veiculadas no Programa Correio Debate de hoje, as quais transmitiram trecho da colaboração do sr. Daniel Gomes, com uma denúncia leviana e totalmente desprovida de provas contra nossa pessoa.

A acusação de que meu gabinete houvera contratado o escritório do Advogado Francisco Ferreira de forma irregular não possui qualquer rastro de fundamento.

Entretanto, diante da proporção dos fatos, vimos a público repudiá-la e informar que nossa Assessoria Jurídica, desde que tomou conhecimento dessas acusações, já vem adotando as medidas judiciais cabíveis contra o sr. Daniel Gomes.

Temos ao longo de nossa longeva caminhada pública ou fora dela, e de nossos mandatos na Casa de Epitácio Pessoa, em particular, pautado nossa atuação com toda lisura, compromisso e dedicação.

Por isso rechaçamos, por inteiro, as calúnias e difamações da declaração que nos atinge, não somente pela retilínea conduta de vida pública, mas, também, recuso-me a aceitar ser alvo de denúncias tão sem fundamento ou prova. Esperamos que a Justiça possa dar um basta à prática daqueles que se valem de calúnias e mentiras para macular e enodoar a honra de pessoas íntegras, honestas e de bem.