Operação Calvário: Deputado defende destituição do governador da Paraíba

O deputado Wallber Virgolino (Patriota) afirmou, durante entrevista à rádio Correio FM, que foi surpreendido com o desenrolar da Operação Calvário, nesta fase intitulada por “Juízo Final”. De acordo com ele, a surpresa se deu pelo momento ocorrido, e não pelas prisões, que, segundo ele, já eram esperadas.

Ainda de acordo com o deputado, o governo socialista é, na verdade, uma quadrilha especialista em surrupiar o dinheiro público, e, em sua visão, novas operações devem ocorrer para que novas prisões sejam realizadas.

“Eu acho que novas pessoas serão presas. A minha expectativa agora é em relação à delação do ex-governador. Eu tenho certeza de que não vai sobrar pedra sobre pedra, ele vai atingir quem tem a ver e quem não tem. Ele não vai querer ir sozinho para o buraco, ele vai querer levar algumas pessoas”, disse.

Wallber pontuou também que, em sua opinião, quem comete o crime de corrupção não são somente as pessoas que se beneficiam com valores, mas também aquelas que se beneficiam com o projeto. Ele afirmou ainda que o governador João Azevêdo está “enrolado até a cabeça”.

“A Justiça Eleitoral da Paraíba tem passado a mão na cabeça desses indivíduos, e eles têm usado a máquina pública para prejudicar o povo. É dever moral do TRE da Paraíba rever esse caso e, de forma efetiva, tirar o governador atual do cargo, tem que ter novas eleições na Paraíba”, finalizou.