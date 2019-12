Ônibus iluminado é nova atração do Natal em Campina Grande

O projeto Natal Iluminado de Campina Grande se constitui, hoje, numa das principais atrações da cidade, caracterizando-se num evento que espalha, entre os moradores locais, a magia e o espírito natalino.

Contribuindo para este momento de magia, que lembra o nascimento do Menino Jesus, o serviço de transporte coletivo de Campina Grande também entrou no clima natalino.

A partir desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2019, o sistema de transporte público da cidade coloca em circulação um ônibus totalmente iluminado e cheio de enfeites em alusão ao Natal e ao Ano Novo.

Para que a atração seja apreciada pelo maior número de pessoas possível, o ônibus vai operar em forma de rodízio em diferentes linhas, visando dar visibilidade ao projeto e atender a maior parte da cidade.

O veículo, que conta com lâmpadas de LED, circula até o dia 31 de dezembro.

Conforme informou o superintendente da STTP, órgão gerenciador do transporte público de Campina Grande, o ônibus também estará disponível para fazer passeios gratuitos com grupos sociais, servindo para visitar os principais pontos do Natal Iluminado, a exemplo do Parque do Açude Velho, onde está instalada uma árvore de natal com 35 metros de altura.