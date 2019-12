Oficial de justiça morre após capotar veículo na BR 230

O Natal acabou de forma trágica para família do oficial de justiça José Amilton de Araújo, de 64 anos. Isso porque, ele acabou morrendo no início da manhã desta desta quarta-feira depois de perder o controle da direção do veículo e capotar no km 46 da BR-230, na Grande João Pessoa.

De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava sem o cinto de segurança e estava sozinho no carro. Por estar sem o cinto de segurança, a vítima sofreu vários impactos e morreu no local.

José Amilton trafegava sentido Campina Grande-João Pessoa, quando entrou no canteiro central e o carro teria capotado. O veículo parou na parte central da rodovia.

Os peritos encontraram uma garrafa de uísque dentro do carro, mas apenas exames realizados no Instituto de Perícia Científica (IPC) poderão identificar se o homem estava sob efeito de álcool.

Com informações do G1PB