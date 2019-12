OAB nacional indica advogada campinense para comissão especial

Portaria do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, designou a competente advogada e professora campinense Danielle Patrícia Guimarães Mendes para integrar a Comissão Especial de Direito Tributário, na qualidade de ´membro consultora´.

* Com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

