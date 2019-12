O Globo: ministro do STJ que soltou RC deve rezar para não sofrer delação

O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou uma nota tratando da soltura do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB-PB), neste sábado, em função de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme a nota, “se Napoleão Nunes Maia, ministro do STJ, pudesse fazer um pedido ao Papai Noel, seria para o ex-procurador-geral da Paraíba Gilberto Carneiro, preso na operação que levou Ricardo Coutinho para a cadeia, não resolva delatar.

*Com informações do jornal OGlobo