“O Brasil vive um ataque à democracia”, diz deputada paraibana ao sair da prisão

A deputada estadual Estela Bezerra (PSB) fez declarações polêmicas ao sair da penitenciária feminina Júlia Maranhão.

A parlamentar acusada de participação no que o Gaeco chama de organização criminosa responsável por desvios milionários na saúde e educação da Paraíba, afirmou que o juiz cometeu um ato falho durante a audiência.

– Através de um ato falho do próprio juiz, eu fui tratada como se estivesse sendo julgada naquele momento – disse.

Além disso, Estela se posicionou dizendo que “o Brasil vive um ataque à democracia, e esse ataque é basicamente uma ação encadeada por agentes que compõem instituições jurídicas e do Ministério Público”.

A deputada saiu do presídio em determinação do desembargador Ricardo Vital, do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ-PB).