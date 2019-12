Nutricionista dá dicas de alimentação e hidratação durante o Verão

O início do verão 2019/2020 ocorreu no dia 22 de dezembro às 01h19. O Verão apresenta dias mais longos e altas temperaturas. A meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, Marle Bandeira, afirmou que em Campina Grande a menor temperatura prevista para o período é de 22 ºC.

– O Verão começou e é uma estação de calor. A previsão é que a temperatura fique em torno da média e poderão ocorrer chuvas no setor Centro-Oeste do estado. As temperaturas em Campina Grande deverão ficar em torno de 32 graus e a mínima em torno de 22 graus – colocou.

A nutricionista Amanda Albuquerque (foto) aconselhou as pessoas a levarem sempre uma garrafa de água para qualquer lugar e citou que três garrafas de 500ml por dia já são o bastante para garantir a hidratação durante um dia. Ela frisou que outra dica importante é o investimento em água de côco e em frutas ricas em água, como melancia e melão.

Amanda destacou que comidas industrializadas e refrigerantes fazem com que o corpo perca minerais e é preciso evitar esse tipo de alimentação, especialmente durante o Verão.

– O Verão é uma época de muito calor e com isso vem a desidratação. Muita gente esquece de tomar água e isso é um erro gravíssimo. Com o Verão os hospitais aumentam a ocorrência de pacientes desidratados – disse, em entrevista à Rádio Caturité FM.