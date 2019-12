Pela primeira vez em 18 anos, o número de fumantes no mundo está diminuindo, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A queda é registrada entre homens, os maiores consumidores, e as mulheres.

As considerações do relatório mostram as tendências do tabagismo em um período de 25 anos, entre 2000 e as previsões até 2025.

*Emissora pública de televisão de Portugal