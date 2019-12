Nova moda: famosos abandonam o vermelho no Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Natal é sempre momento de estar reunido com a família e com os amigos mais próximos. E, claro, aquela pausa para fazer a selfie com todos juntos entorno da árvore natalina.

O vermelho ainda imperou entre as celebridades, mas azul (tranquilidade, serenidade e harmonia), branco (paz), verde (esperança), prata (sinônimo de riqueza) foram outras cores vistas nesta data.

O que mais chamou a atenção foi o uso de estampas coloridas, xadrez e detalhes em tons de vermelho, além de jeans e roupas mais despojadas. As mensagens, em geral, foram para a família, filhos e para a outra cara-metade. Além de muita paz a todos e, claro, o Feliz Natal.

*

Confira as mensagens dos famosos nas redes sociais:

Ivete Sangalo

“Momento tão especial pra nós. Tempo de falarmos sobre agradecer. Entender o quanto o amor sempre será a nossa fonte inesgotável e a maior inspiração para cada movimento nosso nessa vida louca. Que Deus esteja em cada lar. Feliz natal pros zamuris mais lindos e amorosos do planeta”

Gloria Maria

“Tempo de renascimento! Um Natal de amor e luz para todo mundo!”

Fátima Bernardes

“E assim foi a noite de Natal! Com muito amor. Hoje tem mais.”

Ludmilla

“Galeraaaaa Feliz Natal. Repleto de carinho e amor como o que recebemos de vocês nos últimos tempos. Dia de agradecer e valorizar a mensagem que Jesus Cristo nos deixou sobre amor e compaixão.”

Sandy

“Feliz Natal, gente linda! Muito amor, muita paz e muita luz pra vcs”

Gusttavo Lima

“Feliz Natal cheio de muita paz e harmonia a todos!”

Luan Santana

“Que seu Natal seja puro, como esse olhar Jesus te abençoe!”

Henri Castelli

“Feliz natal procês tudo!”

Fernanda Paes Leme

“Ontem foi uma noite muito especial! Natal sempre é, mas ontem foi muito além do que eu poderia imaginar. Minha avó, maravilhosa, me presenteou com um anel solitário que ela tinha há mais de 45 anos. Vocês nem imaginam o quanto eu chorava emocionada. Não pela joia, claro, mas pelo gesto, por ser um pedaço da história da minha avó que agora me pertence, por toda a trajetória de sua vida, suas conquistas, sua família, suas lutas, seu carinho e seu amor que vieram junto com o presente. Te amo e obrigada, vozinha. Obrigada, universo, por ter nos colocado juntas nessa vida.”

Sabrina Sato

“Muito amor nesse Natal pra todos nós.”

Maluma

“Este ano a minha família Costa não estará aqui no Natal, mas fica a lembrança e o amor de um outro natal juntos! Amo vcs!! Nos veremos em breve! – Otaviano

“Merry Christmas/Feliz Navidad”

Alok

“Amor que não cabe em mim!”

Aline Barros

“A missão de Jesus foi completa…Deus o enviou para que pudéssemos ter a vida eterna e hoje vc pode oferecer a Ele o seu melhor presente…Seu coração. O Rei dos reis, Jesus quer hoje nascer em seu coração, e ser o seu Senhor e salvador. Feliz Natal!”

Maraísa

“Feliz Natal meus amigos com o que eu tenho de mais precioso nessa vida!”

MC Mirella

“Desejo a todos vocês um Feliz Natal e próspero ano novo repleto de coisas boas”

Ana Hickmann

“O melhor presente do mundo é minha família. Com eles tenho tudo. Eu me sinto abençoada. Ter amor, carinho, aconchego, bons conselhos, alegria, superação. Este ano foi um ano duro, difícil para mim e para os meus irmãos, mas foi na dificuldade e na tristeza que nos unimos ainda mais. Pela minha família faço tudo. Meu grande amor e companheiro Alexander Correa você é o melhor Papai Noel de todos!!!! Feliz natal para todos!!!!!”