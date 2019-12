Nova empresa de coleta de lixo começa a operar nesta segunda

A nova empresa que vai executar o sistema de coleta e transporte de resíduos sólidos de Campina Grande, no Agreste paraibano, passa a operar nesta segunda-feira (2). A Limpmax Construções e Serviços Ltda., empresa vencedora do processo licitatório, substitui a Light Engenharia.

Neste final de semana, o secretário Geraldo Nobre, de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, supervisionou os recursos humanos e operacionais. Segundo ele, a Limpmax já está com a equipe preparada, bem como a frota de 16 caminhões coletores e demais veículos. Na ocasião, foi discutido também com o corpo técnico da nova empresa detalhes operacionais referentes ao roteiro de atuação e à rotina de trabalho do setor de coleta e transporte de resíduos sólidos até o aterro sanitário.

O trabalho de coleta domiciliar e limpeza urbana é uma área de grande desafio para o prefeito Romero Rodrigues, por isto o secretário Geraldo Nobre também conversou com a direção da Limpmax para pedir a manutenção do que considera um dos serviços “ponto alto” da gestão.