Neste domingo, espetáculo circense entra na programação do Parque da Bica

Na programação do AnimaCentro, o Parque da Bica apresenta como atração deste domingo (15), o Palhaço Ditinho e sua trupe, com o espetáculo Brincando de Circo.

O espetáculo conta com esquetes, brincadeiras de palhaço e números de circo tradicionais, como acrobacias, malabarismos e contorcionismo.

O evento acontece a partir das 15h, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Fundação de Cultura (Funjope).

Ditinho e sua Trupe

Ditinho e sua trupe fazem parte do Circo das Estrelas, de João Pessoa, que surgiu em 2017. Seu fundador, Rodrigo Soares, o Ditinho, tem um histórico de mais de 35 anos de vida circense com experiências em circos como Beto Carreiro, Circo Vostok e Marcos Frota Circo Show, além de outros Circos de pequeno e médio portes, com apresentações na Capital e participações em festivais e mostras dentro e fora do Estado.

Projeto AnimaCentro

O AnimaCentro é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa desde 2017 e visa incentivar a cultura e movimentar o Centro Histórico da capital, com apresentações e exposições artísticas, gratuitas, para o público de todas as idades.

Parque da Bica

O Parque da Bica está situado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, Róger. É aberto das 8h às 17h (bilheteria até 16h). A entrada custa R$ 2,00, por pessoa. No entanto, crianças de até 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam.