Natal na Usina recebe grandes nomes do repente e show com a banda Macumbia

A programação desta semana do “Natal na Usina” começa bem especial, nesta quinta-feira, 19. Abrindo as atividades na Sala Vladimir Carvalho, a partir das 20h, a cantoria e o repente serão exaltados na voz e na poesia do Mestre Zé de Cazuza e do seu filho, o poeta Felisardo Moura. Os dois são grandes artistas da cultura popular paraibana, que conviveram com os maiores repentistas da cantoria nordestina, como Pinto do Monteiro, Louro Pajeú, Manuel Xudu, João Paraibano, Iranildo Vila Nova, entre outros. Todas as atrações são gratuitas e acontecem na Usina Energisa.

Nesta noite dedicada especialmente à cultura popular, que também contará com varal de cordel e performances artísticas, o público vai conferir de perto o talento de Felisardo Moura, que em sua trajetória como artista se apresentou em vários festivais e congressos de cantadores, além de ter sido o apresentador d’O Desafio Nordestino de Cantadores, considerado o maior evento da história do repente no Brasil.

A abertura das apresentações será feita pela escritora Maria Valéria Rezende, autora dos livros “No risco do caracol” (Ed. Autêntica, 2008), “Ouro dentro da cabeça” (Ed. Autêntica, 2012) e “Quarenta Dias” (Ed. Alfaguara, 2014), todos vencedores do Prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil.

Na sexta-feira (20), a partir das 22h, a animação na Sala Vladimir Carvalho ficará por conta da cantora Polyana Resende (foto) e da banda que mistura ritmos quentes Macumbia. Polyana é uma sambista reconhecida, que em 2017 lançou seu primeiro álbum, intitulado “Samba Teimoso”.

Além de figurar entre os principais expoentes do samba do estado e fazer parcerias musicais de sucesso, a cantora movimenta a cena cultural de João Pessoa semanalmente com seus encontros dominicais de roda de samba na Orla do bairro Cabo Branco. O show de Polyana com a Macumbia terá uma proposta muito interessante, visto que a banda tem uma sonoridade que mescla diversos ritmos latinos e utiliza elementos orgânicos e sintéticos.

Para quem curte um forrozinho pé de serra e os grandes nomes do ritmo como Luiz Gonzaga, Antônio Barros e Cecéu, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos, O Trio Maria Sem Vergonha (foto) vai se apresentar na sexta-feira (20), às 20h, no Café da Usina.

Formado por Carol Benigno, Nívea Maria e Katiusca Lamara, as três musicistas fazem um processo de ressignificação do forró. Em seus trabalhos, elas trazem nomes da cena atual e também releituras. O trio foi formado em maio do ano passado e as meninas seguem se apresentando pela Paraíba e pela região tocando muito forró.

O “Natal na Usina” é realizado pela Energisa Paraíba em parceria com o Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Toda a programação é gratuita e pode ser conferida no hotsite https://natalnausina.com.br/.