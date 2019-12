“Natal na Usina” em João Pessoa tem programação especial para o público infantil

Nesta sexta, 06, a Usina Energisa dá início a 6ª edição do “Natal na Usina”, o maior evento natalino da capital e uma grande mostra da cultura paraibana. Até 29 de dezembro, serão mais de 20 atrações musicais e uma programação recheada de opções para toda família, em especial para o público infantil.

No primeiro final de semana do “Natal na Usina”, a diversão está garantida com o grupo Cantoria de Histórias, que vai apresentar para a criançada o conto “A filha do Rei Luís”, no sábado (07). E, no domingo, 08, é a vez da Cia Forrobodó de Teatro encenar “A folheteria e sua banda de histórias”.

Ainda no sábado e domingo, os pequenos poderão participar de oficinas artísticas de placas poéticas e/ou xilo no isopor e, a partir das 17h, brincar à vontade no Espaço Kids. O local vai contar com piscina de bolinhas, pula-pula e parque inflável. Fora isso, brincadeiras populares e jogos estão garantidos no espaço Território do Brincar.

Outro atrativo para o público infantil é a Usina do Papai Noel, onde os pequenos poderão fazer seus pedidos de Natal ao bom velhinho nas sextas e sábados, das 18h às 21h, e nos domingos, das 17h às 20h.

A programação do “Natal na Usina” contará ainda com feirinha de artesanato e gastronômica, a partir das 15h, das sextas aos domingos; performances circenses nas noites de sábado e domingo; e mostra de coral da Usina Energisa, às 18h, nos domingos.

Além disso, a partir das terças o Espaço Energia (museu interativo que utiliza a tecnologia para orientar sobre o desperdício de energia) e a Galeria de Arte, com exposição de presépios natalinos, estarão abertos à visitação.

A Usina Energisa é um dos equipamentos culturais mais importantes de João Pessoa e realiza o “Natal na Usina” em parceria com o Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Mais informações sobre o “Natal na Usina”: http://natalnausina.com.br.