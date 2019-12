“Natal na Usina” abrilhanta a última semana na Usina Energisa

No mês de dezembro, a Usina Energisa, no bairro Tambiá, em João Pessoa, sedia o maior evento natalino da capital: o “Natal na Usina”, que encerra sua programação no domingo (29).

Há seis anos, o espaço se transforma para receber a magia do Natal, com muitas atrações musicais, artísticas e culturais gratuitas. Nesta edição, o evento se fortaleceu como um verdadeiro celeiro das artes paraibanas, fomentando a cultura regional.

Um dos equipamentos culturais mais importantes da capital, a Usina Energisa realiza o “Natal na Usina” por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania.

E, nesta última semana da edição de 2019, a programação promete agradar a todos com cinco shows, encenação do espetáculo de Natal “Auto do Rei”, contação de histórias para crianças e performances artística e de dança.

Confira a programação da última semana do “Natal na Usina”:

Tenda da Música

Grande novidade do evento este ano, a Tenda da Música, um espaço ao ar livre, vai receber os integrantes da banda Cabruêra, no sábado (28), às 20h. Com quatro músicos e diversas influências, o grupo, que tem passagem por importantes festivais no Brasil e na Europa, será o último a subir neste palco especial.

Na estrada há 20 anos, Cabruêra está trabalhando no lançamento do 6º álbum, intitulado “Sol a Pino”. Quem for ao show vai poder dançar bastante ao ritmo de muito coco, xote, xaxado e baião.

Sala Vladimir Carvalho

Com a finalidade de contribuir para o resgate e a preservação dos valores da cultura de matriz africana e indígena, além de elementos da cultura popular, o Grupo Raízes leva seu projeto a Sala Vladimir Carvalho na quinta-feira, 26, a partir das 20h.

A apresentação promete muita percussão, canto e dança, através de um repertório que contempla ritmos primitivos, ijexá, perré, coco, ciranda, maracatu e samba de roda.

Já na sexta, 27, é a vez de Nathalia Bellar e Toninho Borbo se apresentarem juntos, às 22h. Intérprete madura e compositora em exercício, como se define a cantora, a participante do The Voice Brasil e o músico paraibano vão levar toda a Música Popular Brasileira que corre em suas veias para o palco da Sala Vladimir Carvalho.

E no sábado, 28, a partir das 22h, o Groove da Gota vai mostrar sua diversidade musical. Os DJs responsáveis pelo projeto vão mexer com todo mundo na Sala Vladimir Carvalho provocando de uma explosão energética até um momento de introspecção.

O objetivo do Groove da Gota é tocar músicas de compositores e intérpretes nordestinos, enfatizando a qualidade e resistência da produção musical da região.

Finalizando a programação da Sala Vladimir Carvalho, o Coletivo Porta Cênica apresenta o espetáculo de Natal “Auto do Rei”. A encenação retrata o nascimento de Jesus Cristo com uma perspectiva diferente: à base do universo popular regionalista, apostando na linguagem e cultura popular para contar a história. Sob direção de Kalline Brito, o “Auto do Rei” é um espetáculo que reúne teatro, música e arte circense. A peça será apresentada no domingo, 29, às 18h.

Café da Usina

Coletivo feminista criado para promover o protagonismo das mulheres paraibanas no hip hop, o grupo Sinta Liga Crew celebra a liberdade e a sororidade com músicas autorais. Não vai faltar rap, reggae, reggaeton e dancehall no show da banda, que acontece no Café da Usina, na sexta (27), às 20h.

Formada em 2017, Madame Garagem fará no sábado, 28, às 19h, no Café da Usina, um verdadeiro tributo a banda The Cranberries. O show é uma grande homenagem a produção do grupo irlandês, inclusive por conta da semelhança vocal da cantora Silmara Braz com a compositora irladensa Dolores O’riordan.

Programação infantil

A diversão para os pequenos está garantida na última semana de programação do “Natal na Usina”. No sábado, 28, a Cia Forrobodó de Teatro vai entreter a criançada com a contação da história “Caixote Encantado”. Já no domingo (29), o grupo apresentará a narrativa “O menino do dedo verde”. As apresentações acontecem às 17h.

Jogos, brincadeiras populares e as oficinas artísticas “Descontruindo a forma” e “Confecção de instrumentos musicais recicláveis” também estão na programação infantil do final de semana.

Além disso, o bom velhinho ficará a postos para receber os pequenos na Usina do Papai Noel na sexta e sábado, das 18h às 21h, e no domingo, das 17h às 20h.