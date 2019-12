Natal de Todos os Povos: Cidade Viva faz 2ª exibição do espetáculo “A Vila”

Contagiando o público na primeira exibição, O Natal de Todos os Povos da Cidade Viva faz neste sábado (21), às 20h, a segunda exibição do espetáculo “A Vila”, no Centro de Convenções Cidade Viva, no bairro Aeroclube, em João Pessoa. A terceira e última apresentação será apenas no dia 25 de dezembro, no mesmo horário (20h).

Cerca de 200 voluntários da Cidade Viva são integrantes do espetáculo, entre atores, figurantes, iluminadores, corpo de baile, coral, orquestra, maquiagem, produção e direção. Eles vão mergulhar no cotidiano de uma vila que nunca ouviu falar do nascimento do Salvador tampouco da ‘verdadeira luz do mundo’.

Enredo do Espetáculo – No enredo da peça, uma lenda aprisiona toda a vila na noite. O dia pra eles não existe. O badalar do sino anuncia o toque de recolher ao amanhecer e o despertar ao anoitecer.

A vila terá seus dias de escuridão contados? Os moradores, trabalhadores e toda cidade serão visitados pelo pintor, pelo jardineiro e pelo mensageiro… Nasce a luz do Natal, o verdadeiro Natal. Nasce Jesus, a luz do mundo, para dissipar as trevas de todas as ruas e vielas daquela Vila.

Segundo o diretor geral do Natal de Todos os Povos, Aldo Galdino, “a mensagem central do espetáculo, que é misto de encenações e de músicas, que vai contagiar as pessoas presentes, é de que a Vila pode representar qualquer vida, mas qualquer vida que se deixe ser penetrada pela luz de Jesus. Essa pessoa nunca mais será mais a mesma em qualquer lugar. Essas pessoas ouvirão os sinos, elas entenderão de forma clara o significado daquele que disse:

“Eu Sou a luz do mundo”; obedecerão ao Seu chamado e seguirão esse Caminho da luz”, comentou o diretor, acrescentando que o espetáculo teve inspiração no filme ’Os Miseráveis’, mas “dentro de um contexto bíblico, ou seja, de estarmos perdidos até ser encontrados por Deus”, frisou.

Ingressos limitados – Como haverá apenas três apresentações, em sessão única, com limite de 1.000 pessoas, os ingressos precisam sem adquiridos com antecipação na Livraria Sementes, localizada no Centro de Convenções Cidade Viva, no bairro Aeroclube, ou por meio do Sympla no link https://cidadeviva.org/evento/natal-de-todos-os-povos-espetaculo-a-vila. O valor será de R$ 20,00 (inteira) e de R$ 10,00 (meia). O espetáculo tem duração de 90 minutos.

Autoria e direção do Espetáculo – A autoria do texto do espetáculo “A Vila” é das irmãs Eloísa Ramos e Layla Ramos, líderes e integrantes do Ministério de Louvor da Cidade Viva, com adaptação teatral pelo diretor Ícaro Rodrigues.

A direção geral da 3ª edição do Natal de Todos os Povos da Cidade Viva levará mais uma vez a assinatura de Aldo Galdino, com quatro outros diretores de cena: Ícaro Rodrigues; Francisco Pontes; Tatiane Araújo e Amanda Caroline.