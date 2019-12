“Não é questão de aproveitamento, é que nós votamos no governo João”, diz deputado

O deputado estadual Tião Gomes (Avante), um dos líderes do G11 na Assembleia Legislativa da Paraíba, comentou sobre os entraves existentes no Partido Socialista Brasileiro na Paraíba, que culminaram na saída do atual governador João Azevêdo.

Numa entrevista veiculada por uma rádio local, o deputado afirmou que essa crise instalada no PSB estadual já vem perdurando desde o início do mandato de Azevêdo.

– Já faz 11 meses que todo dia nós temos essas novidades. É uma questão muito particular de João e Ricardo e que eles dois se resolvam. Desconhecer o trabalho de Ricardo Coutinho, e desconhecer o trabalho que João está fazendo, não podemos desconhecer. São dois homens públicos, e devem eles decidirem a vida deles – afirmou.

O deputado ainda garantiu o apoio do Avante e do G11 ao governador paraibano e sinalizou que, caso seja do interesse de João Azevêdo, o grupo dialogará por mais espaço dentro do governo.

– Eu sou do Avante, pertenço ao Avante e nós somos governo. Não é questão de aproveitamento, é que nós votamos no governo João e nós vamos continuar apoiando o governo João. Isso é ponto batido. O G11 não tem espaço no governo de João, e isso é uma questão de governo, mas se João quiser dialogar, nós estamos para discutir – afirmou.