Na Paraíba: SESI, SENAI E IEL atendem mais de mil indústrias este ano

Através de uma atuação articulada o SESI, o SENAI e o IEL têm colaborado de forma decisiva para o desenvolvimento e aumento da competitividade do setor industrial paraibano ano após ano. As três entidades surgiram a partir da criação da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP.

Em 2019, o SESI mais uma vez esteve focado no desenvolvimento de ações colaborativas para uma melhor qualidade de vida do trabalhador da indústria, e também em busca de soluções para as empresas nas áreas de educação, segurança e saúde do trabalho e promoção da saúde.

Nesta perspectiva o SESI na Paraíba, realizou ao longo do ano, 1077 matrículas em Educação Básica (Ensino Médio – EBEP e Regular) e 18500 em Educação Continuada.

Foram atendidos ainda 36.612 trabalhadores do setor industrial com oferta de serviços de Saúde e Segurança, e realizadas 6.600 matrículas nas academias e demais modalidades esportivas oferecidas nas unidades do SESI PB, e ainda 6284 atendimentos em programas de Ações Sociais.

Além disso, 33861 pessoas participaram de eventos culturais, esportivos e sociais realizados pelo SESI ao longo de 2019.

E reforçando o compromisso social, a instituição realizou 18.823 matrículas gratuitas. E ampliando a sua área de atuação, o SESI esteve presente em 81 municípios e atendeu 1100 empresas industriais da Paraíba.

Já o SENAI, através da educação profissional em vários níveis, do ensino técnico ao superior, forma profissionais para a indústria, e também estimula a inovação do setor por meio de consultoria e incentivo às ações das empresas com o desenvolvimento de pesquisa aplicada e serviços técnicos e tecnológicos que são decisivos para a competitividade.

Na Paraíba ao longo de 2019, o SENAI realizou 16.809 matrículas em Educação Profissional e 392 em Educação Superior. Já em serviços de Tecnologia, a instituição realizou 1706 atendimentos, totalizando 24580 horas técnicas em soluções tecnológicas.

Também reforçando o compromisso social, realizou 6110 matrículas gratuitas. E percorreu 81 municípios paraibanos, atendendo também 1100 empresas do Estado.

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL prepara as empresas paraibanas para um ambiente de alta competitividade, oferecendo soluções em gestão corporativa, educação empresarial e desenvolvimento de carreiras.

Em 2019, o IEL formalizou 7404 contratos de estágio na Paraíba, matriculou 723 jovens aprendizes, e na área de gestão e inovação capacitou 1985 profissionais.

E teve um crescimento de 75% na organização e execução de concursos públicos no Estado, onde atendeu 1502 empresas, sendo 156 com consultoria e gestão empresarial e Inovação.

São números que revelam o compromisso da FIEP, SESI, SENAI e do IEL com o presente e o futuro da indústria paraibana, que através de uma atuação conjunta, desenvolvem ações de impacto sobre o desempenho da indústria e da economia paraibana.