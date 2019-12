Mulher morre após sofrer queimaduras em incêndio provocado por gás de cozinha

Uma mulher de 46 anos, que estava internada no Hospital de Trauma de Campina Grande, morreu após ser vítima de um incêndio na casa onde morava, no município de Igaracy, no Sertão paraibano.

Ela estava internada há mais de 10 dias após sofrer várias queimaduras decorrentes do incêndio. Um sobrinho da vítima também teve o corpo queimado e morreu dois dias depois do incêndio.

A suspeita é que esse incêndio tenha sido provocado por um vazamento de gás de cozinha.