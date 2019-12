Mulher é presa com maconha e balança de precisão em Campina Grande

De acordo com informações veiculadas na Rádio Correio FM, uma mulher, de 20 anos de idade, foi presa nessa segunda-feira, 2, no município de Campina Grande, no Agreste paraibano.

Ainda segundo as informações, a jovem foi presa suspeita de tráfico de drogas, após investigações policiais que apontaram uma casa no bairro do Glória.

A jovem foi autuada em flagrante com pequena quantidade de uma substância semelhante a maconha, além de uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro não informada.

A suspeita foi encaminhada à Central de Polícia de Campina Grande, onde deve passar por audiência de custódia.