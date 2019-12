Mulher é morta por ex-marido na manhã de Natal, no Sertão paraibano

A manhã de Natal foi marcada por uma tragédia em Cajazeiras, município do Sertão da Paraíba.

De acordo com informações, uma mulher, de 48 anos, foi morta com disparos de arma de fogo, nesta quarta-feira, 25.

O seu ex-companheiro, de 69 anos, foi preso em flagrante pelo crime, que ocorreu por volta de 6h, na própria casa da vítima.

A motivação do feminicídio seria a não aceitação do ex-companheiro pelo fim do relacionamento.

Ainda segundo informações, os tiros foram iniciados após uma discussão com a vítima e um amigo dela, que também estava no local.

O criminoso conseguiu atingir o peito da mulher com os disparos, mas, em seguida, foi rendido pelo amigo da vítima até a chegada dos policiais.

Com a chegada das autoridades, o suspeito foi detido e encaminhado ao presídio local, onde deve aguardar por uma audiência de custódia.

Já o corpo de sua ex-companheira foi direcionado ao Instituto de Polícia Científica de Patos.