Mulher cai em golpe em Campina Grande e transfere dinheiro para desconhecidos

Uma mulher foi vítima de um golpe na última terça-feira (17) em Campina Grande.

Segundo a vítima, ela teria acreditado que estava transferindo o dinheiro para uma amiga que mora na Espanha.

Ela teria recebido mensagens do número do celular de sua amiga, que foi clonado, pedindo um depósito no valor de R$ 1,6 mil.

Após o recebimento das mensagens, a mulher realizou a transferência do dinheiro para uma conta corrente do Banco do Brasil no nome de uma pessoa desconhecida.

O caso está sendo investigado pela Central de Polícia Civil de Campina Grande.