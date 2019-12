Ministro que iria julgar pedido de liberdade de Ricardo no STJ se declara impedido

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio Noronha, que iria julgar o pedido de habeas corpus do ex-governador Ricardo Coutinho se declarou impedido nesta sexta-feira (20).

O tribunal está em recesso e quem está de plantão o presidente. Ainda não se sabe quando o processo será redistribuído para outro ministro.

Ricardo Coutinho foi preso nesta quinta-feira (19) no aeroporto da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, após retornar de uma viagem à Europa.

A prisão foi determinada pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida, no âmbito da operação Calvário.