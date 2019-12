Ministério Público entra com recurso contra soltura de Ricardo Coutinho

A procuradoria Geral da República entrou nesta segunda-feira (23) com um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a decisão do ministro Napoleão Maia de soltar o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB), preso após uma decisão do desembargador Ricardo Vital, no âmbito da Operação Calvário – Juízo Final.

Em um trecho do documento o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros cita que:

“Há urgência, pois, na restauração da integralidade da decisão da Justiça do Estado da Paraíba. A liberdade de pacientes possui efeitos deletérios incrementais, mas indiscutivelmente a soltura do chefe máximo, em situação de disparidade com outros atores da organização criminosa, reforça em demasia a cultura do poder de fato e a inexpugnabilidade de sua pessoa, fiadora política e garante material da força e permanência do organização criminosa no espaço público do Estado”.

Veja o documento completo AQUI

