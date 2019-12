“Meu governo não é o da continuidade”, diz João Azevêdo

Muito embora aliados até recentemente e com quase todo o staff do governo de Ricardo Coutinho na gestão dele, o governador João Azevêdo (sem partido) negou durante a entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (23), que o seu governo tenha sido uma continuidade da gestão do seu antecessor.

“Não existe essa de separar o nome de Ricardo Coutinho do meu governo. Os governos estão separados desde o dia 31 dezembro de 2018. No dia primeiro de janeiro de 2019, assumia um novo governador chamado João Azevêdo. A partir daí, eu me responsabilizo e assumo todos os atos desse governo. Antes, quem estava, que assuma. Não tem outra forma. A separação foi dada a partir da posse”, enfatizou.

O governador enfatizou ainda que desde o início do ano que não teve mais contato com Ricardo Coutinho, porque sempre teve ciência de que quem tinha que fazer a gestão no Estado era ele.

“Eu nunca me reuni com quem quer seja para discutir propina ou continuidade de projeto. Continuidade de projeto que eu chamo, é continuar fazendo inclusão social, é continuar fazendo estrada, abastecimento d’águia, fazendo políticas públicas, é implantar Patrulha Maria da Penha, é fazer os índices de segurança crescerem. Isso pra mim é o projeto, mas falcatruas dentro de qualquer setor não é projeto e com esse eu nunca me comprometi”, assegurou.

Contudo, o governador afirma que o passado ninguém apaga, mas também não vai expor seus sentimentos em relação a toda essa turbulência com o ex-aliado Ricardo Coutinho.

“Eu não tenho que expor meus sentimentos com quem quer que seja. As pessoas vão responder as suas ações e eu quero e faço questão de que todo mundo tenha um julgamento justo com a possibilidade de defesa. É isso que interessa dentro de um processo correto de justiça. É isso que nós esperamos”, afirmou.