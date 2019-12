Menina de 12 anos some em Campina Grande e família suspeita de pedofilia

Uma menina de 12 anos de idade desapareceu na noite do último sábado, 30, em Campina Grande, município do Agreste paraibano. De acordo com informações veiculadas na rádio Correio FM, familiares afirmam que a jovem saiu sem avisar a que local iria.

Ainda segundo as informações, a família da menina acredita que o caso está relacionado ao crime de pedofilia, pois teriam descoberto que a jovem trocava mensagens com um pai de uma aluna da escola em que estuda.

O suspeito é um homem de 40 anos de idade, que estava enviando presentes para a menina havia um tempo.

Um outro destaque do caso é que a garota teria prestado depoimento e feito um Boletim de Ocorrência por assédio sexual e pedofilia no mesmo dia do desaparecimento. Já o suspeito teria fugido depois de ser descoberto pela esposa.

As buscas pela jovem foram iniciadas na madrugada do domingo, 1, na casa de amigos e conhecidos, no entanto, ainda sem sucesso.