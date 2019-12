Manchetes desta terça-feira dos principais jornais nacionais

O Estado de S. Paulo

União banca calote de R$ 7,15 bilhões de Estados e municípios

Folha de S.Paulo

População evangélica cresce durante crises econômicas

O Globo (RJ)

Avaliação negativa da segurança pública cai 30 pontos no Rio

O Dia (RJ)

Acordo pode colocar fim à greve geral nos hospitais do Rio

Agora São Paulo

Veja o dia exato do depósito das aposentadorias em 2020

Valor Econômico (SP)

Otimismo global com acordo EUA-China contagia mercado

Correio Braziliense

Congresso não pode mudar 2ª instância, diz Marco Aurélio

Estado de Minas

Mais segurança no Anel Rodoviário

Zero Hora (RS)

Pontos mais polêmicos do pacote do Piratini ficam para janeiro

Diário de Pernambuco

Nova Previdência do Estado é aprovada

Jornal do Commercio (PE)

Mudança da Previdência local fica para 1º de agosto

A Tarde (BA)

Motoristas por aplicativo voltam a travar o trânsito

Diário do Nordeste (CE)

Conheça as mudanças na Justiça do Ceará