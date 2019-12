Manchetes desta sexta-feira dos principais jornais nacionais

O Globo (RJ)

Flávio Bolsonaro vai ao STF para suspender investigação

O Dia (RJ)

Servidor do Estado receberá metade do 13º no aniversário

Folha de S.Paulo

Para Procuradoria, Flávio lavou com loja e imóveis R$ 2,3 mi

O Estado de S. Paulo

País tem melhor novembro na geração de empregos em 9 anos

Agora São Paulo

Veja direitos do trabalhador que volta a contribuir ao INSS

Valor Econômico (SP)

Odebrecht pagou R$ 240 milhões a Marcelo por acordo

Correio Braziliense

“Para serem reconhecidas, mulheres trabalham mais”

Estado de Minas

Kalil veta aumento de passagens de ônibus

Zero Hora (RS)

Saldo de vagas com carteira assinada é o maior desde 2010

Diário de Pernambuco

Mestre dos sonhos

Jornal do Commercio (PE)

Morre Brennand

A Tarde (BA)

Bahia cria 3,9 mil vagas com carteira assinada

Diário do Nordeste (CE)

O que muda na previdência do Estado