Manchetes desta quarta-feira dos principais jornais nacionais

Folha de S.Paulo

Reprovação a congressistas volta a subir e atinge 45%

O Estado de S. Paulo

Congresso aprova fundo de R$ 2 bi para eleições municipais

O Globo (RJ)

Rio suspende pagamentos, e serviços estão ameaçados

O Dia (RJ)

Salário do funcionalismo público é suspenso no Rio

Agora São Paulo

Congresso aprova mínimo de R$ 1.031 no ano que vem

Valor Econômico (SP)

Privatização da Eletrobras perde apoio no Congresso

Correio Braziliense

Servidores de elite recebiam benefício pago a miseráveis

Estado de Minas

Cobertura para manter buscas em Brumadinho

Zero Hora (RS)

Justiça barra votação de mudança na previdência e governo recorre ao STF

Diário de Pernambuco

Homicídios caem há dois anos no Estado

Jornal do Commercio (PE)

Pacote argentino mexe no turismo do Estado

A Tarde (BA)

Anvisa decide banir o consumo de gordura trans

Diário do Nordeste (CE)

Orçamento terá R$ 14 bi para obras regionais