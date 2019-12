Mais uma mulher é assassinada na Paraíba após terminar relacionamento

Na tarde dessa terça-feira (10), no município de São Bento, no Sertão paraibano, uma mulher foi assassinada com um tiro na cabeça.

A vítima foi identificada como Francivalda Lopes, de 32 anos. O ex-namorado da vítima é o principal suspeito do crime.

Entretanto, a polícia investiga se o homem teria atirado na mulher ou se teria mandado matá-la.

Segundo testemunhas, eles haviam terminado o relacionamento, mas o suspeito estaria inconformado com o fim do namoro.

Após localizar o suspeito em sua residência, a polícia também descobriu que o homem tinha uma fábrica clandestina de água mineral.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de São Bento.