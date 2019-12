Mais uma moto é levada por assalto em Campina Grande

Um homem foi alvo de assalto na Rua do Sol, no bairro Santa Rosa, em Campina Grande, município do Agreste paraibano, nessa quinta-feira, 19, por volta de 20h30.

De acordo com informações, a vítima voltava para casa, quando foi surpreendida por dois bandidos armados, que anunciaram o assalto, a renderam e, em seguida, fugiram do local levando sua motocicleta.