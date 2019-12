Mais uma fase da Operação Calvário cumpre mandados em João Pessoa

Mais uma fase da Operação Calvário está sendo deflagrada na manhã desta terça-feira, 17, em João Pessoa e em Cabedelo.

Equipes da Polícia Federal, do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público do Estado da Paraíba (Gaeco) e da Controladoria Geral da União estão dando cumprimentos a mandados de busca e apreensão e de prisão.

Os mandados serão cumpridos no Palácio da Redenção, em bairros de João Pessoa e no município de Cabedelo.

Informações extraoficiais, dão conta que os mandados de busca e apreensão estão destinados as residências do ex-governador do Estado, Ricardo Coutinho; das deputadas Cida Ramos e Estela Bezerra; e da prefeita do Conde, Márcia Lucena.

Mais informações ao longo do dia.